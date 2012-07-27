«Металлург» одержал вторую победу в Лиге Европы

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Донецкий «Металлург»и в ответном матче второго тура ЛЕ оказался сильнее черногорского «Челика», выиграв со счетом 4:2.

После донецкого погрома, в котором «Металлург» отправил в ворота черногорской команды семь «сухих» мячей, итоговый успех донецкой команды по сумме двух матчей был абсолютно предсказуем, но «Металлург» завершил двухраундовый поединок с «Челиком» убедительной победой, сообщает Football.ua.

На 16-й минуте гости открыли счет. Автором забитого мяча стал Данило, успешно реализовавший выход один на один с вратарем после передачи Димитрова.

«Челик» сравнял счет на 24-й минуте: после прострела справа отличился Йовович.

В начале второго тайма команды снова обменялись голами – на забитый на 50-й минуте с пенальти мяч «Челика» гости ответили сольным рейдом Морозюка, прострельную передачу которого Мораеш замкнул уже через 4 минуты после пропущенного пенальти.

После этого «Металлург» забил еще два мяча.

Теперь «Металлург» ждет встречи с победителем пары «Тромсе»–«Олимпия».

Предматчевая тренировка 26-07-2012 10:05

Напомним, к сожалению, пока нет видеоматериалов матча, поскольку официальная телетрансляция не проводилась. Ни одна из черногорских телекомпаний не взяла на себя организацию показа матча. Это решение могло быть вызвано тем, что интерес к игре со стороны болельщиков будет минимальным, а значит затраты на трансляцию не окупятся.

ЧЕЛИК–МЕТАЛЛУРГ Д 2:4 (первый матч 0:7)

Голы: Йовович, 24, Зорич, 50 (с пенальти) - Данило, 16, Мораеш, 54, Воловик, 72, Зе Соарес, 84

Составы

ЧЕЛИК: Банович, Радович, Дублевич, Адрович, Булаич, Симич (Касапи, 59), Йовович, Зорич, Иванович (Агович, 81), Николич, Булатович (Видеканич, 59)

МЕТАЛЛУРГ Д: Бандура, Едигарян, Чечер, Воловик, Голайдо (Морозюк, 46), Лазич (Макридис, 71), Данило, Димитров, Нельсон, Казарян (Зе Соарес, 59), Мораеш

Предупреждения: Иванович, Адрович

фото: metallurg.donetsk.ua

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