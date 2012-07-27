Опубликовано видео разрушительного торнадо, пронесшегося над Нью-Йорком

Мощный торнадо, пронесшийся вечером 26 июля по американским штатам Нью-Йорк, Пенсильвания, Вермонт, Коннектикут и Массачусетс, оставил без света сотни тысяч домов и привел к отмене или задержке более 800 авиарейсов.

"Сильные порывы ветра вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, сносят автомашины с дорог", - говорится в сообщении американского Центра предупреждения природных катастроф. Ветер сопровождается ливневыми дождями и грозами, информирует агентство Bloomberg.

По данным Центра, по состоянию на 19:00 26 июля по местному времени (1:00 27 июля по Киеву), в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Вермонт и Огайо было прервано электроснабжение более 300 тыс. домов. В Нью-Йорке авиакомпании отменили 842 авиарейса, 162 самолета были вынуждены совершить вынужденные посадки.

Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Как ранее писал Главред, в ночь на 22 июля в Черкасской области ураганный ветер сорвал крыши 1100 частных домов в 14 населенных пунктах. Основной ущерб нанесен в Минковском, Монастырищенском и Тальновском районах Черкасской области. Из-за дождя с градом также были повреждены из-за дождя с градом и сильного ветра повреждены 27 объектов социальной сферы и 20 хозяйственных объектов.

По прогнозам наших синоптиков, в Украине будет неспокойно — дожди, шквалы, град. Метеорологи считают, что экстремальные стихийные явления — одно из проявлений изменения климата, вызванного глобальным потеплением.

Как рассказал специалист вопросам изменения климата Андрей Мартынюк: «В Украине и в целом в Европе это проявляется не только в виде участившихся торнадо, ураганов, смерчей и сильных ливней, но и усиления жары, которое мы наблюдаем этим и, например, позапрошлым, летом».

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