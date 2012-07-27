Сегодня – 10-я годовщина Скныливской трагедии

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Во Львове 27 июля почтят память жертв трагедии на Скныливском аэродроме, которая произошла 10 лет назад.

В этот день в городе будут вывешены государственные флаги с траурными лентами и состоится чествования памяти погибших во время авиашоу, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Для Львова – это ужасная трагедия, унесшая жизнь ни в чем не повинных людей. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось», – заявил в своем обращении мэр города Андрей Садовый,

Городской голова попросил львовян воздержаться в этот день от празднований и увеселений.

В память о пострадавших во время авиашоу, выступит во Львове с концертом-реквиемом известный скрипач Нинуам Вымер (бывший львовянин, а сейчас гражданин Австрии. – Ред.),. Почтит память погибших и примадонна Венской оперы Виктория Лукьянец. В первый день трагедии, в 2002 году, Вымер организовал в Австрии благотворительный концерт, все средства от которого перечислил в фонд помощи жертвам Скныливской трагедии. Его сегодняшний концерт-реквием в Доме органной и камерной музыки также будет благотворительным.

Возле часовни всех святых будет проведена экуменическая молитва памяти жертв Скныливской трагедии. В субботу, 28 июля – пройдет поминальная панихида в соборе святого Юра во Львове.

Напомним, 27 июля 2002 года во время авиашоу на львовском Скныливском аэродроме потерпел крушение самолет Су-27.

При взрыве упавшего на землю самолета погибли 77 человек. Среди жертв оказалось 28 детей. Еще около 250 человек получили различные увечья.

Спустя три года – 24 июня 2005 года - Военный апелляционный суд во Львове вынес приговор шести летчикам. На данный момент наказание в тюрьме отбывает только пилот Владимир Топонарь.

Тот же суд в 2008 году оправдал четырех генералов, которые были причастны к организации авиашоу.

фото: ТСН

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