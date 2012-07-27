Сегодня – 10-я годовщина Скныливской трагедии

{1-}
Во Львове 27 июля почтят память жертв трагедии на Скныливском аэродроме, которая произошла 10 лет назад.
В этот день в городе будут вывешены государственные флаги с траурными лентами и состоится чествования памяти погибших во время авиашоу, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
«Для Львова – это ужасная трагедия, унесшая жизнь ни в чем не повинных людей. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы подобное никогда не повторилось», – заявил в своем обращении мэр города Андрей Садовый,
Городской голова попросил львовян воздержаться в этот день от празднований и увеселений.
В память о пострадавших во время авиашоу, выступит во Львове с концертом-реквиемом известный скрипач Нинуам Вымер (бывший львовянин, а сейчас гражданин Австрии. – Ред.),. Почтит память погибших и примадонна Венской оперы Виктория Лукьянец. В первый день трагедии, в 2002 году, Вымер организовал в Австрии благотворительный концерт, все средства от которого перечислил в фонд помощи жертвам Скныливской трагедии. Его сегодняшний концерт-реквием в Доме органной и камерной музыки также будет благотворительным.
Возле часовни всех святых будет проведена экуменическая молитва памяти жертв Скныливской трагедии. В субботу, 28 июля – пройдет поминальная панихида в соборе святого Юра во Львове.
Напомним, 27 июля 2002 года во время авиашоу на львовском Скныливском аэродроме потерпел крушение самолет Су-27.
При взрыве упавшего на землю самолета погибли 77 человек. Среди жертв оказалось 28 детей. Еще около 250 человек получили различные увечья.
Спустя три года – 24 июня 2005 года - Военный апелляционный суд во Львове вынес приговор шести летчикам. На данный момент наказание в тюрьме отбывает только пилот Владимир Топонарь.
Тот же суд в 2008 году оправдал четырех генералов, которые были причастны к организации авиашоу.
фото: ТСН
Новости по теме:
Мэр Львова о языке: мы чужого не хотим, но своего не отдадим
Разбившемуся под Киевом самолёту не хватило минуты до спасения