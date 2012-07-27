На выходных в Украине будет жарко и сухо

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В ближайшие дни на территории Украины будет преобладать жаркая погода, преимущественно без осадков.

Так, в субботу в Киеве 16-21 градус ночью, 29-34 днем, без осадков. В воскресенье также сухо. Ночью 16-21, днем 29-34 градуса. В понедельник переменная облачность. Ночью 17-22, днем от 29 до 34 градусов.

В Киевской области в субботу сухо. Температура ночью около 16-21 градуса, днем 29-34 тепла. Ветер северо-восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

На востоке в субботу 17-22 ночью, днем от 30 до 35 градусов. Без осадков. В воскресенье ночью 17-22 градуса, дневная температура 30-35 градусов. Также сухо. В понедельник переменная облачность. Температура 16-21 градус ночью, 28-33 днем. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На западе страны в субботу ночью 15-20 градусов, днем 27-32 тепла. Пройдет небольшой дождь, гроза. В воскресенье также осадки. Температура воздуха ночью около 15-20 градусов, днем 27-32 выше нуля. В понедельник ночью градусники покажут 16-21, днем 28-33 градуса. Ожидается дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

В южных регионах 28 июля 19-24 ночью, 33-38 тепла днем, без осадков. В воскресенье ночью 19-24 градуса, днем 33-38, также сухо. В понедельник переменная облачность. Ночью 21-26 градусов, днем 34-39 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Крыму в субботу ночью 21-26, днем около 34-39 градусов. Ясная погода. В воскресенье будет 21-26 градусов, днем 31-36. Небольшой дождь. В понедельник будет сухо. Температура воздуха ночью 21-26, днем 34-39 тепла. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В центральных регионах ближайшей ночью 17-22 градуса, днем 30-35 тепла. Без осадков. В воскресенье также сухо. Ночью 17-22 градуса, дневная температура 30-35 тепла. В понедельник ночью термометры покажут около 17-22 градусов, днем 29-34, ясная погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

фото: ukrlife.net

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