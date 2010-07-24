Волынские вузы не доверяют интернет-приказу Табачника

Опубликованное в сети Интернет письмо министра образования и науки Украины Дмитрия Табачника о продлении вступительной кампании в вузы Украины до 5 августа настораживает работников образовательной сферы Волынской области, сообщает Интерфакс-Украина. Они советуют подавать документы до 31 июля. Как отметил глава Волынского отделения КИУ Юрий Кресак на пресс-конференции, организованной по этому поводу Общественной сетью «Опора» и Комитетом избирателей Украины в Луцке, во время вступительной кампании в нынешнем году не все выпускники школ имели доступ к системе «Конкурс» и локальным электронным системам вузов. Кроме того, по его словам, одной из главных проблем вступительной кампании является отсутствие информации для абитуриентов об объеме государственного заказа на специалистов. Кресак также подчеркнул, что в отдельных случаях общественных наблюдателей не допускали в приемные комиссии некоторых вузов области, мотивируя отказ «формальными приводами». Так, в Волынском институте им. Липинского МАУП наблюдателям было отказано в ознакомлении с работой приемной комиссии, что связано с «непрозрачностью работы вуза». По словам координатора ответственного секретаря приемной комиссии Волынского национального университета им. Леси Украинки Андрея Слащука, нет четкого ответа, можно ли сдавать документы «по срокам письма Табачника» и отметил, что «результаты этого письма могут иметь негативные последствия, так как на это нет юридически подтверждающих указаний профильного министерства».