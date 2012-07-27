В Одессе появится памятник Стиву Джобсу

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Одесская мэрия поддержала инициативу студентов установить на одной из улиц города скульптурную композицию в честь Стива Джобса.
Как сообщает пресс-служба мэрии, с такой инициативой выступили студенты и ректорат Государственной академии технического регулирования качеством.
За привлеченные средства они готовы установить скульптурную композицию «Спасибо, Стив!». Местом для двухметрового памятника выбрали территорию перед фасадом студенческого общежития по улице Новосельского, 74/76.
Так будет выглядеть памятник легендарному изобретателю
Идею студентов единогласно поддержали в историко-топонимической комиссии. «Это очень актуально, свежо и своевременно. Сегодня в век взрыва информационных технологий Стив Джобс – кумир молодежи, полностью изменивший мир. Это – талантливый изобретатель, в заслугах которого современному человеку сложно усомниться. Поэтому мы сказали «да» такой скульптурной композиции», – отметила глава комиссии, вице-мэр Одессы Елена Павлова.
Напомним, ранее памятник Стиву Джобсу был установлен в столице Венгрии Будапеште.
фото: odessa.ua
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