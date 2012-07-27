На Олимпиаде-2012 в борьбу вступили украинцы

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Перед началом официального открытия Игор ХХХ Олимпиады украинские лучники первыми среди своих соотечественников вступили в соревнование.

В 11:00 по киевскому времени начался квалификационный раунд соревнований среди мужчин, сообщает УНИАН.

В борьбу вступили Виктор Рубан, Маркиян Ивашко, Дмитрий Грачев.

Квалификационным раундом в индивидуальных соревнованиях среди женщин начнутся Игры для украинских лучниц Екатерины Палехи, Лидии Сиченковой и Татьяны Дороховой.

В субботу украинские спортсмены примут участие в соревнованиях по пулевой стрельбе, бадминтону, стрельбе из лука, настольному теннису, дзюдо, академической гребле, велоспорту-шоссе, плаванию, фехтованию, спортивной гимнастике, боксу, теннису.

Напомним, премьер-министр Николай Азаров отбыл с двухдневным визитом в Великобританию для участия в церемонии открытия ХХХ летней Олимпиады.

фото: noc-ukr.org

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