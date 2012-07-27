Под Ялтой девушка сорвалась со скалы и разбилась

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В четверг, 26 июля, в районе ущелья Уч-Кош неподалеку от Ялты девушка сорвалась со скалы.

В результате полученных травм она скончалась на месте происшествия, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

«При прогулке девушка сорвалась со скалы и при падении получила несовместимые с жизнью травмы», – говорится в сообщении.

Горноспасатели подняли тело погибшей. Сотрудники милиции отвезли его в морг Ялты для выяснения обстоятельств происшествия.

Как впоследствии стало известно, погибшая была жительницей города Кировское Донецкой области. Другие подробности ЧП на данный момент не сообщаются.

Напомним, ранее в Черноморском районе Крыма во время катания на квадроцикле гражданка России из Санкт-Петербурга упала с 13-метровой скалы и разбилась.

фото: extremeparty.ua

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