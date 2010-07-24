Сервер «Свободной Одессы» уничтожили «по ошибке»?

Уничтожение сервера одесской интернет-версии газеты «Свободная Одесса» произошло случайно - вследствие проведенного милицией рейда-проверки городских интернет-клубов, заявили в Одесском облуправлении милиции, сообщает Левый берег. Сотрудница Центра общественных связей УМВД Украины в Одесской области Татьяна Сакара сообщила, что 22 июля работниками управления госслужбы борьбы с экономическими преступлениями проводилась проверка работы интернет-клубов. «В ходе проверки в одном из интернет-клубов, размещенном на территории Приморского района Одессы, правоохранители установили, что на одном из компьютеров используется нелицензированная версия программного обеспечения корпорации «Майкрософт». Действиями работников клуба причинены материальные убытки указанной корпорации. Компьютер изъят, проверка продолжается», - сообщила Сакара. Этот компьютер, по данным милиции, был изъят в присутствии понятых и по согласию представителя владельца клуба с целью последующего проведения квалифицированного экспертного исследования на предмет выявления нелицензионных версий программного обеспечения. Однако редактор «Свободной Одессы» Владимир Ущаповский опровергает заявление областной милиции об использовании изданием нелицензионного ПО. «Ссылки милицейского руководства на то, что сервер нашего издания якобы был изъят в ходе рейда-проверки, не выдерживают критики. Это наглая ложь, не более чем неуклюжая попытка уйти от ответственности за акт беззакония в отношении журналистов газеты. А фактом является то, что это была спланированная акция с целью силового уничтожения неугодного СМИ, а именно - газеты «Свободная Одесса», - заявил Ущаповский. «Я официально заявляю: оборудование сервера в действительности было лицензионным, - подчеркнул редактор газеты. – А ссылка на якобы выявленное нарушение прав корпорации «Майкрософт» - откровенная ложь с целью прикрыть факт нарушения силовиками свободы прессы». Подтвердил факт использования лицензионного оборудования сервера и владелец интернет-клуба Евгений Ярмула. Напомним, ранее Ущаповский заявил, что 22 июля в 22:00 сотрудники милиции ворвались в помещение одного из интернет-клубов Одессы, где размещен главный сервер интернет-версии газеты, выгнали из помещения посетителей, вывели из строя оборудование и изъяли сервер издания.