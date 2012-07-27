На Олимпиаде в Лондоне установлен первый мировой рекорд

{1-}

В пятницу на Олимпийских играх в Лондоне зафиксирован первый мировой рекорд. Случилось это еще до официальной церемонии открытия турнира.

В предварительных соревнованиях по стрельбе из лука среди мужчин представитель Южной Кореи Им Донг Хьюн занял первое место с результатом 699 очков из 720 возможных, что стало новым мировым рекордом, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Южнокорейские лучники заняли три первых места и к тому же установили мировой рекорд и в командных соревнованиях – 2087 очков в сумме.

Стоит отметить, что 26-летний Им Донг Хьюн практически не видит. Его левый глаз видит на 10% от максимума, а правый – на 20%, то есть он считается слепым.

Им Дон Хьюн при стрельбе ориентируется на яркие цвета мишени, видя лишь размытые линии на ней. При этом он не носит очки. Он выигрывал золотые медали Олимпийских игр в командных соревнованиях в Афинах и в Пекине.

В пятницу в предварительных индивидуальных соревнованиях он улучшил свой же мировой рекорд на три пункта.

Напомним, ранее сообщалось, что перед началом официального открытия Игор ХХХ Олимпиады украинские лучники первыми среди своих соотечественников вступили в соревнование.

фото: sport.segodnya.ua

Новости по теме:

На Олимпиаде-2012 в борьбу вступили украинцы

В Лондоне стартуют Олимпийские игры

Азаров на Олимпиаде посетит королеву и сходит на ланч

Письма в Лондон, или Почему англичане путают Украину и Россию