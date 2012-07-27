В Киевской области майор милиции выбросился из окна

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В ночь с 26 на 27 июля в Киевской области покончил с собой 37-летний майор милиции Александр Ульянкин.
Об этом «Українським новинам» сообщил заместитель начальника пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел в Киевской области Игорь Скрипачук.
Погибший занимал должность старшего оперуполномоченного сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД в Киевской области.
По словам начальника пресс-службы, Ульянкин выпрыгнул из окна своей квартиры с восьмого этажа.
Возможной причиной такого поступка Скрипачук назвал проблемы в семейных отношениях.
По месту работы и жительства погибший характеризовался положительно, в органах внутренних дел проработал около 17 лет.
На данный момент ведется служебное расследование.
Напомним, в ночь на 25 июня в Париже молодой человек покончил с собой, бросившись с Эйфелевой башни.
фото: megaobzor.com
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