Андрей Шевченко выбирает между Киевом и Америкой

{1-}Украинский футболист 35-летний нападающий Андрей Шевченко продолжит карьеру в киевском «Динамо» либо в «Ди Си Юнайтед».

Об этом заявил легендарный игрок киевского «Динамо» Леонид Буряк, пишут «Известия».

«Я с Андреем разговаривал, насколько я знаю, его агент ведет переговоры с клубом из Вашингтона «Ди Си Юнайтед», - заявил Буряк.



«Но как все получится в итоге, трудно сказать. Время покажет. Думаю, что Андрей примет решение остаться в родном Киеве. Но Андрей слишком многое сделал для украинского футбола, чтобы сейчас склонять его к какому-либо решению. Честно говоря, не знаю, когда еще в Украине появятся футболисты уровня Шевченко», – отметил он.



«Шевченко сейчас проходит реабилитацию в Лондоне, восстанавливается после травмы», – сказал старший помощник главного тренера киевского «Динамо» Борис Игнатьев.



«На сегодняшний момент у него есть ряд предложений от различных клубов, в частности из Китая, Катара и Соединенных Штатов Америки. Но окончательно Андрей пока не определился», – отметил он.



«Есть большая вероятность, что Шевченко останется в Киеве. Душа футболиста очень болит за наш клуб. Ему хочется домой. Андрей к «Динамо» очень прикипел. Киев – его родное гнездо, где он вырос и стал футболистом», – считает он.



Напомним, после завершения Евро-2012 самый успешный форвард сборной Украины заявил о завершении выступлений за национальную команду.

фото: УНИАН

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