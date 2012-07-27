Церемония открытия Олимпиады: колокола Биг-Бена, королева и агент 007

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С 27 на 28 июля в столице Великобритании Лондоне торжественно откроются юбилейные, тридцатые летние Олимпийские игры. В главном соревновании четырехлетия примут участие десять с половиной тысяч спортсменов из 204 стран.

Предсказывают, что за церемонией в прямом эфире будут наблюдать, чуть ли не четыре миллиарда пар глаз.

На церемонию было затрачено в полтора раза больше, чем планировалось - 42 миллиона долларов. Всего же на организацию игр ушло почти 15 миллиардов долларов.

Сегодня, 27 июля, Лондон просыпался под олимпийский звон. В честь открытия Олимпиады часы на Биг-Бене били не переставая. 40 ударов за три минуты. Люди на улицах отвечали звоном маленьких колокольчиков.

Открытие Олимпийских игр в Лондоне должно затмить все, даже церемонию старта Игр в Пекине, ранее признанную лучшей за всю историю.

Церемония, "совершенно потрясающая и уникальная", а по словам министра культуры, спорта и СМИ Великобритании Джереми Ханта, откроется обращением двух самых известных британцев - королевы Елизаветы II и Джемса Бонда, пишет "Коммерсант".

После этого на парашюте спустится человек, переодетый агентом 007, что даст старт представлению.

Режиссер-постановщик церемонии и лауреат премии "Оскар" Дэниел Бойл приготовил уникальное представление для открытия - "Острова чудес". Как ни пытались сохранить в тайне сценарий, все же задумка режиссера стала известна: зрителям представят аграрную Англию и ее непростой исторический путь. В постановке нашлось место и героям британских детских книг: на сцену выйдут Алиса и Питер Пэн, а лорд Волан-де-Морт сразится с армией летающих Мэри Поппинс.

Постепенная смена ярко-зеленых лужаек на современный ландшафт займет около трех часов и будет сопровождаться искусственным дождем (если не пойдет настоящий). Закрыть церемонию доверили сэру Джеймсу Полу Маккартни: музыкант споет песню Beatles - Hey, Jude.

В британской столице Игры проходят уже в третий раз. Впервые Лондон принял Олимпиаду в 1908 году - тогда игры должны были пройти в Риме, но разрушительное извержение Везувия нарушило планы. В 1906 году итальянское правительство использовало деньги, предназначавшиеся на Олимпиаду, для помощи пострадавшим, и Британия предложила принять игры.

Другая лондонская Олимпиада прошла в 1948 году. Она была проведена в режиме строжайшей экономии в условиях нехватки топлива, недостатка продуктов, забастовок. Спортсменов тогда размещали в семьях и в военных городках.

Видео, фото:1tv.ru; vesti.ru, london2012games.org

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