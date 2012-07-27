Интернет-магазины могут повысить цены на товары

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Налоговая служба Украины предлагает обязать интернет-магазины пользоваться кассовыми аппаратами. Это может привести к росту цен на товары.

Соответствующий законопроект уже подготовлен. Если его примут, онлайн-продавцам необходимо будет предоставлять клиенту фискальный чек, сообщает UBR.

Это должно защитить права потребителей. Сертифицированными кассовыми аппаратами должны пользоваться и курьеры. Стоят они от полутора до трех тысяч гривен.

Эксперты говорят, что такие новации приведут к росту цен на продукцию. Из-за усиления контроля над доходами интернет-магазины будут платить больше сборов, и, соответственно, закладывать дополнительные расходы в стоимость товаров. Ее повысят примерно на размер НДС.

«Для того чтобы не сильно повышать цену, потому что конкуренция на этом рынке интернет-магазинов чрезвычайно велика, торговец будет вынужден частично уменьшить свою прибыльность. Рост цен будет не на все, например, 20% или 16%, а рост цен можно ожидать на 10-12%», – считает эксперт по экономическим вопросам Андрей Новак.

Напомним, ранее владелец интернет-магазина Rozetka.ua Владислав Чечеткин признал, что претензии налоговой к его предприятию были совершенно обоснованными.

фото: talks.su

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