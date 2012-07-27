В Николаеве арестовали милиционера, зверски избившего студента

{1-}27 июля, прокуратура г. Николаева, арестовала сотрудника милиции Андрея Фартушного, подозреваемого в избиении студента, прямо в больнице, куда тот прибыл на обследование, сообщают Novosti-N.

По данным пресс-службы прокуратуры, сейчас в отношении задержанного проводятся следственные действия. Позже будет принято решение об избрании ему меры пресечения.

Напомним, прокуратура Центрального района Николаева сначала возбудила одно, а затем еще два уголовных дела в отношении сотрудника Корабельного райотдела милиции города Александра Фартушного, подозреваемого в избиении студента в ночь на 15 июля в Николаеве.

В частности, 24 июля в рамках расследования уголовного дела по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести студенту были возбуждены уголовные дела в отношении Фартушного по ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч.2 ст. 365 (превышение служебных полномочий).

Три уголовных дела объединены в одно производство. В областном МВД уволили Фартушного с работы.

Как сообщалось, пьяный сотрудник милиции зверски избил студента Николаевского университета кораблестроения Сергея К. Также было размещено фото потерпевшего. Милиция признала, что к драке, в которой пострадал студент причастен сотрудник милиции.

фото: podrobnosti.mk.ua

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