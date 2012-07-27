В Британии ищут мужчину, который жевал автобусное кресло

{1-}В Британии произошло чрезвычайное происшествие. Мужчина сел в автобус, но примерно через 20 минут начал жевать кресло.

Сумма ущерба, который был нанесен транспортному средству, оценивается в 200 фунтов (это примерно 2 тысячи гривен). Мотивы поступка пассажира неизвестны, сообщают Вести ру.

Полиция обнародовала кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в автобусе. На них виден молодой человек с темными волосами, жующий спинку кресла. В руках он держит пластиковую бутылку с красной этикеткой.

Какое наказание грозит жевавшему кресло пассажиру, если полиция его найдет и идентифицирует, не уточняется.

Напомним, в лондонском торговом центре покупателям предлагают купить блюда с солью, которая, по словам владельцев заведения, сделана из человеческих слез.

Представители компании-производителя соли заявили, что их продукт – «Salt Made From Tears» - «добыт из свежайших человеческих слез методом выкипания».

Клиентам предлагают на выбор соль по вкусу: соль из слез от злобы, сожаления, смеха, лука и чихания.

фото: vesti.ru

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