На Черкасчине с подозрением на бешенство в больницу попали 8 человек

{1-}На Черкасчине прокуратура занялась проверкой по факту выявления заболевания бешенством в Уманском районе, пишет УНН.

Как сообщает прокуратура, 22 июля текущего года в Уманскую центральную районную больницу, после контакта с коровой, больной бешенством, госпитализированы 8 человек, которые являются жителями села Юрчиха, среди которых 8-летний ребенок.

Районными службами ветеринарной медицины и СЭС проведены профилактические мероприятия по вакцинации домашнего скота в хозяйстве, где есть скот и соседних хозяйствах, расположенных в Уманском районе.

Проверка продолжается.

Напомним, в мае текущего года в Смелянском районе Черкасской области 12 человек проходили профилактическое лечение в результате контакта с больной сибирской язвой телкой. ивотное было уничтожено путем сожжения.

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