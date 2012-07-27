Шорты Кличко ушли с молотка за 15 тысяч

{1-}Шорты чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF Владимира Кличко, в которых он выходил на ринг против американца Тони Томпсона, проданы за 15 тысяч фунтов на благотворительном аукционе.

Об этом сообщает пресс-служба украинского боксера, пишет СПОРТ bigmir)net.

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Напомним, на бой против Тони Томспона, который состоялся 7 июля, Кличко вышел в специальных накидке и шортах. На них были нанесены инициалы поклонников украинского боксера, которые приняли участие в акции на его странице в сети Facebook.

На благотворительном аукционе Sports for Peace (Спорт во имя мира), который прошел в Лондоне, шорты Кличко были проданы за 15 тысяч фунтов.

Эти деньги будут перечислены фонду, занимающимся исследованием болезни Паркинсона. Одним из его учредителей является легендарный боксер Мохаммед Али, который сам страдает этим недугом.

Фото: пресс-службы братьев Кличко

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