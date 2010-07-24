Патриарх Кирилл приехал в Днепропетровск

Сегодня, в 11:00, в рамках своего визита в Украину в Днепропетровск прибыл патриарх Кирилл, сообщает ИА «Новый мост». Это уже третий визит предстоятеля Русской церкви в Украину. В Днепропетровске патриарх посетит Свято-Троицкий кафедральный собор и епархиальное управление, где встретится с духовенством епархии. Кроме того, Кирилл возложит венки к Монументу героям русско-турецкой войны в Севастопольском парке. В воскресенье патриарх совершит божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе и возложит венки к мемориалу Славы.