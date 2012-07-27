"Динамо" с трудом вырвало победу у "Говерлы"

{1-}Завершился стартовый матч 3-го тура Чемпионата Украины по футболу «Динамо» - «Говерла».

Дубль Брауна Идейе на последних минутах принес «Динамо» победу над вернувшейся из Первой лиги «Говерлой»

«Динамо» - «Говерла» - 3:1

Голы: Гусев, 30, Идейе, 86, 90+3 - Косырин, 20

Гости первыми открыли счет. На 20-й минуте отметился Косырин, забивший гол на 99-й минуте.

Через 10 минут динамовцы смогли отыграться. Гусев умело воспользовался подачей Велозу и точно пробил под дальнюю штангу.

На 86-й минуте Ярмоленко технично обыграв двух защитников и ударил по воротам, мяч попал в голкипера, на добивании первым оказался Идейе и головой переправил мяч в сетку, сделав счет 2:1.

В добавочное время Идейе поставил победную точку ударом метров с 30-ти в левый нижний угол.

Составы команд:

«Динамо»: Коваль, Данило Силва, Михалик, Бетао, Гусев, Велозу, Вукоевич, Кранчар (Нинкович, 59), Ярмоленко, Дуду (Гармаш, 46), Идейе

«Говерла»: Надь, Малишич, Щедраков, Елисеев, Меликян, Райчевич, Печенкин (Макаренко, 41), Трухин (Тришович, 81), Микуляк, Одонкор (Мищенко, 61), Косырин

Предупреждения: Нинкович, Михалик - Надь

видео: youtube.com

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