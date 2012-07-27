Опубликованы фото неизвестного чудища: "чупакабра" или недоеденная свинья

В Нью-Йорке возле Бруклинского моста случайные прохожие обнаружили труп непонятного существа - как это и часто бывает в таких случаях, его отнесли к так называемым "чупакабрам". Впрочем, нью-йоркское чудище сразу же получило название - Манхэттеский монстр, сообщает FoxNews.

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Голое существо с изуродованной мордой и задними лапами, внешне напоминающими человеческие конечности, первой увидела Дениз Джингли, которая прогуливалась вдоль Ист-Ривер. Сначала она сделала пару кадров "чупакабры" на мобильный телефон издалека, но затем набралась смелости и подошла поближе.

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Отметим, что чиновники Нью-Йоркского Департамента парков мистическую версию происхождения Манхэттеского монстра сразу же опровергли, заявив, что горожане, скорее всего, нашли труп недоеденного после барбекю поросенка. И поспешили избавиться от трупа без каких-либо исследований.

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На оставшемся видео видно, что конечности "чупакабры" не имеют ничего общего со свиными копытами. Правда, один эксперт выдвинул версию, что на берег прибило распухший труп собаки. Также выдвигаются версии о гигантской крысе и еноте.

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"Чупакабра" или "козий вампир" - феномен, появившийся в середине 1995 года в горах Пуэрто-Рико. Странное существо убивало весь скот внутри и вокруг города Канованаса, выпивая всю их кровь: она казалась высосанной через одну или две маленьких раны-отверстия.

Впоследствии "чупакабр" начали замечать и в других частях света, в том числе в Украине. Украинскую "чупакабру" как-то удалось даже поймать - правда, после осмотра трупа ветеринары пришли к выводу, что это всего лишь облысевшая лисица.

Фото: foxnews.com;

Видео: youtube.com

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