В Лондоне началась церемония открытия Олимпийских игр

Стартовала торжественная церемония открытия XXX летней Олимпиады в Лондоне, которая проходит на Олимпийском стадионе. Спортивный праздник пордлится три часа.
Открыл церемонию трехкратный олимпийский чемпион, победитель веломногодневки "Тур де Франс"-2012 Брэдли Уиггинс, который ударил в специальный 27-тонный колокол, установленный на стадионе.
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Трансляция церемонии открытия ведется Первым национальным.
Олимпиада пройдет в Лондоне с 27 июля по 12 августа. В церемонии открытия Олимпиады принимают участие королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский.
фото: 1tv.com.ua
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