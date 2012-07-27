В Лондоне началась церемония открытия Олимпийских игр

Стартовала торжественная церемония открытия XXX летней Олимпиады в Лондоне, которая проходит на Олимпийском стадионе. Спортивный праздник пордлится три часа.

Открыл церемонию трехкратный олимпийский чемпион, победитель веломногодневки "Тур де Франс"-2012 Брэдли Уиггинс, который ударил в специальный 27-тонный колокол, установленный на стадионе.

{1-}

Трансляция церемонии открытия ведется Первым национальным.

Олимпиада пройдет в Лондоне с 27 июля по 12 августа. В церемонии открытия Олимпиады принимают участие королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский.

фото: 1tv.com.ua

Новости по теме:

В Лондоне открылась XXX летняя Олимпиада (фото.видео)



Церемония открытия Олимпиады: колокола Биг-Бена, королева и агент 007



Королева Британии встретилась с главами делегаций перед открытием Олимпиады

