В индийской школе обрушилась крыша, погибли дети

{1-}На севере Индии обрушилась крыша в здании школы. Как передает IANS, погибли не менее шести школьников, еще 19 получили серьезные травмы.

По информации СМИ, трагедия произошла в частной школе в городке Джалилпур в северном штате Уттар-Прадеш. Крыша обрушилась над помещением, в котором учились пятиклассники, всего под завалами оказалось 25 детей, сообщает РИА Новости.

Пожарные при поддержке местных жителей откопали из-под завала 6 погибших и 19 пострадавших учеников, состояние около 10 детей тяжелое.

Полиция задержала представителей руководства школы, начато следствие.

Фото: ndtv.com

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