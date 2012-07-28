В Лондоне проходит парад участников Олимпийских игр

На Олимпийском стадионе в Лондоне проходит торжественный парад делегаций стран, принимающих участие в XXX летних Олимпийских играх.

По традиции первыми на беговую дорожку арены вышли греческие спортсмены. Флаг Греции несет Александрос Николаидис, двукратный серебряный призер ОИ в тхэквондо. Порядок выхода остальных команд на стадион регламентируется английским алфавитом, сообщает РИА Новости.

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Парад является наиболее длительной частью церемонии открытия. Всего в нем принимают участие 205 делегаций: 204 представляют национальные олимпийские комитеты, еще одна идет под олимпийским флагом. Знаменосцем сборной Испании станет баскетболист По Газоль, флаг Сербии понесет Новак Джокович, Ямайки - легкоатлет Усэйн Болт. "Мне очень нравится здесь, я счастлив, что пришел", - сказал Болт.

Наибольшее количество знаменосцев представляют легкую атлетику - 62 спортсмена. Среди них бельгийка Тиа Хеллебаут (прыжки в высоту), эстонец Александр Хаммерт (метание диска), литовец Виргилиюс Алекна (метание диска), новозеландец Ник Уиллис (бег на средние дистанции), южноафриканка Кастер Семеня (бег на средние дистанции).

Знаменосец сборной Австралии баскетболистка Лорен Джексон заявила, что "нести флаг своей страны - самая большая честь в жизни". "Лично для меня это важнее, чем завоевать золотую медаль", - подчеркнула спортсменка в разговоре с журналистами.

Парад спортсменов на церемонии открытия впервые состоялся на Играх 1908 года в Лондоне. Перед трибунами прошли 18 сборных команд, неся национальные флаги.

фото: .london2012.com;

видео: youtube.com

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