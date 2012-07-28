Денверский стрелок наблюдался у психиатра

{1-}Джеймс Холмс, который неделю назад застрелил 12 человек в кинотеатре штата Колорадо на премьере нового фильма о Бэтмене, наблюдался у психиатра, сообщает в ночь на субботу агентство Рейтер со ссылкой на заявление адвокатов Холмса.

Ранее стало известно, что накануне трагедии подозреваемый отправил психиатру из университета Колорадо Лин Фентон (Lynne Fenton) блокнот, где он детально описал предстоящую бойню, сообщает РИА Новости.

В заявлении, поданном адвокатами в суд округа Арапахо, речь идет именно об этой посылке.

"Холмс был пациентом психиатра Фентон, и его общение с ней является врачебной тайной", - указано в заявлении.

В настоящее время блокнот находится в распоряжении ФБР.

По данным полиции, в ночь на 20 июля 24-летний Джеймс Холмс вошел в зал кинотеатра Century 16 Movie в городе Аврора американского штата Колорадо вскоре после начала премьеры нового фильма о Бэтмене "Темный Рыцарь: Возрождение легенды". Там мужчина распылил слезоточивый газ, а затем открыл огонь по зрителям. В результате погибли 12 человек. Еще 58 посетителей кинотеатра получили ранения, 11 из них находятся в критическом состоянии.

Первое предварительное заседание по делу Холмса, который обвиняется в убийстве первой степени, прошло в суде округа Арапахо в понедельник. Согласно законодательству Колорадо, обвиняемым по этой статье грозит минимальное наказание в виде пожизненного заключения, а максимальное - в виде смертной казни.

Ранее СМИ сообщали, что мотивы совершенного Холмсом преступления до сих пор не ясны, а при задержании подозреваемый назвал себя кинозлодеем Джокером - заклятым врагом Бэтмена. При обыске в квартире подозреваемого полицейские обнаружили постер к фильму "Темный Рыцарь" и маску Бэтмена. Чтобы стать похожим на Джокера, незадолго до нападения на зрителей кинотеатра Холмс покрасил волосы в ярко-рыжий цвет.

По словам знакомых подозреваемого, никаких психических отклонений или склонности к насилию у него ранее не наблюдалось.

фото:cnn.com

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