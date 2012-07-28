В Париже освистали концерт Мадонны

{1-} После концерта в Париже недовольные зрители освистали Мадонну.

Выступление певицы продлилось всего 45 минут, сообщают "Вести".

Зрители сочли, что выступление в концертном зале l'Olympia закончилось слишком быстро, поэтому начали выкрикивать оскорбления и требовать вернуть деньги за билеты.

На сайте YouTube, где велась прямая трансляция шоу, концерт собрал более 12 тысяч «дислайков» - негативных оценок. Администраторы страницы Мадонны были вынуждены закрыть возможность комментирования.

Отметим, что сама певица сообщила перед началом концерта заявила, что устроила его в поддержку терпимости.

«Стоит отметить, что в тот вечер на концерт певицы пришли ее самые преданные поклонники, так как в первую очередь билеты на шоу распространялись среди членов фан-клуба исполнительницы. В открытой продаже они появились буквально в последний момент», - отмечают комментаторы события.

«Люди ночевали перед входом в клуб, чтобы, как только двери l'Olympia откроются, занять лучшие места. Некоторые даже разбили у концертной площадки палаточный лагерь. Каково же было их разочарование, когда певица объявила об окончании концерта уже через 45 минут после его начала. Люди были вне себя от бешенства, они начали бросать на сцену пустые картонные стаканы, пластиковые бутылки и другой мусор, яростно скандируя: «Верните деньги» и Salope, что по-французски значит проститутка»,- сообщают журналисты.

Напомним, ранее французская ультраправая партия Национальный фронт объявила о своем решении подать в суд на Мадонну за то, что она на своих концертах демонстрирует видеоролик с изображением главы партии Марин Ле Пен со свастикой на лбу.

Фото: Вести

Новости по теме:

Националисты подадут в суд на Мадонну из-за Гитлера

Названы гонорары украинских звезд за выступления на выборах

Опубликованы фото давки в киевском метро после концерта Red Hot Chili Pepper