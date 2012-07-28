Украинцы одержали первую победу на Олимпиаде

Олимпийская сборная Украины одержала первую победу на играх в Лондоне: украинцы победили команду хозяев и вышли в четвертьфинал в командных соревнованиях по стрельбе из лука.

Об этом сообщает london2012.com.

28 июля в поединке 1/8 финала наша сборная в составе Маркияна Ивашко, Виктора Рубана и Дмитрия Грачева со счетом 223:212 обошла британскую команду.

В четвертьфинале соперником украинцев будут главные фавориты Олимпиады - команда Южной Кореи.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, наши соперники по следующему раунду 27 июля установили новый мировой рекорд в этой дисциплине.

Поединки 1/4 финала начнутся сегодня, 28 июля, в 17:00 по киевскому времени.

Фото: london2012.com

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