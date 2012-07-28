Сайт УЕФА закрыл украинскую и польскую версии

{1-} На официальном сайте УЕФА исчезли его украинская и польская версии.
Изменения произошли спустя месяц после окончания Евро-2012.
Ранее страница uefa.com была доступна на двенадцати языках, а сейчас их осталось десять: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, русский, японский, китайский и корейский.
Украинская и польская версия сайта, которые запустились накануне Евро-2012, были разработаны специально для континентального первенства.
Евро-2012: самые яркие кадры чемпионата
Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Евро-2012 завершилось 1 июля финальным поединком в Киеве. Сборная Испании разгромила Италию со счетом 4:0.
фото: uefa.com
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