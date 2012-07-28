Ученые назвали лучший фрукт для офиса

{1-} Одним из лучших продуктов для офисного работника стала груша.
По данным ученых-диетологов, именно груша борется с раздражительностью, хронической усталостью, депрессией, бессонницей и даже нервными расстройствами, передает myjane.ru.
По словам ученых, груша является естественным детоксикатором для системы пищеварения – благодаря наличию витаминов и пищевых волокон.
Регулярное употребление фрукта не только способствует очистке организма, но и улучшает состояние кожи, делает волосы здоровыми и блестящими. Кроме того, груша способствует отличному восстановлению сил.
По словам офисных работников, что спокойный характер труда является всего лишь видимостью, за которой скрываются дедлайны, интриги и прочие источники стресса.
Не стоит забывать и об офисных болезнях, вызванных спецификой работы с компьютером, сидячим образом жизни и тому подобными явлениями.
Для эффективной профилактики достаточно съедать две груши в день. Чтобы груши усваивались организмом лучше, ученые рекомендуют запивать их водой.
Фото: inmoment.ru
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