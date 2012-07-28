Китай выиграл первое "золото" Лондона

{2-} Первое "золото" Олимпиады в Лондоне завоевала спортсменка из Китая И Сылин.
23-летняя китаянка стала лучшей из 55 участниц олимпийского турнира в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Об этом сообщает london2012.com.
Финальные выступления проходили в здании Royal Artillery Barracks.
В финале олимпийского турнира по стрельбе она обошла соперниц из Польши, России, а также свою коллегу по команде, которая стала бронзовым призером.
«Серебно» завоевала полячка Сильвия Богацка, третья – китаянка Юй Дань.
Фото: london2012.com
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