Китай выиграл первое "золото" Лондона

{2-} Первое "золото" Олимпиады в Лондоне завоевала спортсменка из Китая И Сылин.

23-летняя китаянка стала лучшей из 55 участниц олимпийского турнира в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Об этом сообщает london2012.com.

Финальные выступления проходили в здании Royal Artillery Barracks.

В финале олимпийского турнира по стрельбе она обошла соперниц из Польши, России, а также свою коллегу по команде, которая стала бронзовым призером.

«Серебно» завоевала полячка Сильвия Богацка, третья – китаянка Юй Дань.

Фото: london2012.com

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