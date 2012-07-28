В Мексике арестован главарь наркокартеля Zetas

На юге Мексики был обезврежен лидер одного из крупнейших наркокартелей Zetas Маурисио Гисар, известный по прозвищу «Желтый» (El Amarillo).
Об этом сообщает «Газета.ру».
Захват наркобарона провели морские пехотинцы. Гисара был арестован в отеле небольшого городка в штате Пуэбла, где он скрывался с арсеналом из 20 гранат, противотанковым гранатометом и пистолетом-пулеметом.
Гисар подозревается в убийстве четырех солдат в штате Веракрус в апреле. Кроме того, ему инкриминируют организацию поставок наркотиков в США.
Картель Zetas был основан солдатами-дезертирами. Власти утверждают, что именно его члены несут ответственность за кровавые массовые убийств в войне мексиканских наркокартелей.
В Мексике в результате насилия, связанного с наркотиками, были убиты более 55 тысяч человек.
Новый президент Мексики Энрике Пенья Ньето, избранный от Институциональной революционной партии, в своей предвыборной кампании пообещал изменить стратегию борьбы с наркобизнесом.
Арест Гисара произошел на фоне задержаний других предполагаемых лидеров Zetas на этой неделе в городе Пуэбла. В числе арестованных был Уильям де Хесус Торрес, известный как «Поедатель червей», который выдал властям информацию о структуре картеля.
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