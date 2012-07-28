Сильный пожар уничтожает лес под Алуштой

{1-}Под Алуштой горит лес. Огонь стремительно продвигается в глубь полуострова.

Сообщается, что пожар охватил прибрежную территорию юго-западнее поселка и стремительно развивается в глубь полуострова. Ситуацию усугубляет сильный порывистый ветер направлением с моря, пишет cit.ua.

В частности, горят искусственные лесопосадки сосен рядом с поселком, огонь захватывает новые территории. По словам очевидцев, на месте работал один экипаж пожарных МЧС, вода для тушения огня быстро закончилась.

Положение осложняется тем, что в последние дни в регионе наблюдается ощутимая нехватка воды.

Напомним, 24 июля, в Балаклавском районе Севастополя, неподалеку Сапун-горы в хвойном лесу Севастопольского лесоохотничьего хозяйства возник пожар на площади около 9 га, в том числе верховой - на площади около 6 га.

В этот же день к вечеру пожар был локализован. Жертв и пострадавших нет.

Фото: cit.ua

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