На Олимпиаде украинский стрелок пробился в финал

{1-}На Олимпиаде украинский спортсмен вышел в финал соревнований по стрельбе из пневматического пистолета.

На ХХХ летних Олимпийских играх украинский стрелок Олег Омельчук вышел в финал соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с шестым результатом, сообщается на сайте Национального Олимпийского комитета Украины. Призер этапов Кубков мира, бронзовый медалист чемпионата Европы-2011 О.Омельчук занял шестую ступеньку, набрав 583 очка (24 выстрела в «десятку»).

Напомним, олимпийская сборная Украины одержала первую победу на играх в Лондоне: украинцы победили команду хозяев и вышли в четвертьфинал в командных соревнованиях по стрельбе из лука.

28 июля в поединке 1/8 финала наша сборная в составе Маркияна Ивашко, Виктора Рубана и Дмитрия Грачева со счетом 223:212 обошла британскую команду.

В четвертьфинале соперником украинцев будут главные фавориты Олимпиады - команда Южной Кореи.

Фото: noc-ukr.org

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