Теракт в болгарском аэропорту мог совершить британец

Спецслужбы Британии предполагают, что террорист, подорвавший автобус в международном аэропорту болгарского города Бургас, мог быть британцем.

Об этом сообщают Вести.ру со ссылкой на газету "Daily mail".

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По данным издания, сотрудники британских спецслужб побывали в Болгарии для выяснения обстоятельств теракта, провели встречи со своими коллегами, занимающимися расследованием дела, и взяли образцы ДНК предполагаемого преступника.

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Как сообщают СМИ, исследование останков террориста показало, что он был человеком плотного телосложения и весил около 95 кг. В этой связи, по информации издания, у следователей возникли сомнения относительно правомерности первоначальной версии, согласно которой террористом мог быть худощавый молодой человек, попавший в объектив видеокамер в аэропорту Бургаса. Как утверждает издание, следователи также прорабатывают версию, что взрывное устройство было приведено в действие с помощью дистанционного управления.

Ранее служба безопасности Швеции опровергла информацию о том, что теракт в аэропорту Бургаса совершил подданный королевства Мехди Гезали. Премьер-министр Израиля Беньямин Нитаньяху, в свою очередь, возложил ответственность на группировку "Хезболлах" и Иран за теракт в Бургасе.

Напомним, 18 июля в результате взрыва автобуса с израильскими туристами в международном аэропорту Сарафово погибли 7 человек, включая террориста-смертника, более 30 получили ранения.

Фото: видео: vesti.ru

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