Украинский велосипедист занял 16-е место: золото у Казахстана

28 июля, стартовали соревнования по велоспорту на Олимпиаде в Лондоне. В групповой шоссейной гонке на 250 км победил Александр Винокуров из Казахстана. Украинец Андрей Гривко показал 16-й результат, Дмитрий Кривцов - 65-й. Всего в соревнованиях приняли участие 144 спортсмена, пишет Сегодня.

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Результаты гонки оказались очень плотными: занявший 65-е место Кривцов отстал от победителя Винокурова всего на 40 секунд.

Велоспорт. Мужчины. Групповая шоссейная гонка. 250 км:

1. Александр Винокуров (Казахстан) – 5.45,57

2. Ригоберто Уран (Колумбия) – 5.45,57

3. Александр Кристофф (Норвегия) – 5.46,05

16. Андрей Гривко (Украина) - 5.46,01

65. Дмитрий Кривцов (Украина) - 5.46,37

Напомним, на Олимпиаде украинский спортсмен вышел в финал соревнований по стрельбе из пневматического пистолета.

фото: london2012.com

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