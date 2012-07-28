Астрономы обнаружили плоский двойник Солнечной системы

Солнечная система имеет чрезвычайно упорядоченную структуру. Восемь планет вращаются вокруг Солнца в одной плоскости, подобно спортсменам на беговых дорожках. Большинство открытых экзопланет имеют эксцентрические орбиты.

Ученые-астрономы, работающие в нескольких университетах США, впервые обнаружили звёздную систему очень похожую на нашу, пишут Вести.ру.

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Ученые при помощи космического телескопа Kepler наблюдали за звездой Kepler-30, которая находится в 10 тысячах световых лет от Земли.

Исследователи обнаружили на поверхности Kepler-30 большое темное пятно, подобное тем, что появляются на Солнце. Наблюдая за этим образованием, им удалось установить, что звезда делает полный оборот вокруг своей оси за 16 суток.

Специальные датчики телескопа, измеряющие интенсивность света звезды, помогли не только обнаружить три планеты, которые проходят перед ней, но и выяснить важную особенность их перемещения. Оказалось, что все три планеты в ходе каждого оборота попадают в область тёмного пятна.

Детальный анализ показал, что эти крупные газовые образования, раскаленные из-за близости к звезде, вращаются в том же направлении, что и их светило, и расположены в одной плоскости перпендикулярной оси вращения Kepler-30. Это первое открытие такого рода.

Соавтор исследования Джош Винн (Josh Winn) заявил:"Наша работа показывает, что структура Солнечной системы не является случайной. – Мы не исключение, вращение Солнца и планет в одном направлении и в одной плоскости нельзя считать уникальным явлением".

Астрономы причислили все три планеты к типу горячих юпитеров. В своей статье, опубликованной в журнале Nature, они отмечают, что полученные данные помогут объяснить процессы образования некоторых удаленных планетных систем, а также нашей собственной.

Например, результаты наблюдений показывают, что орбиты горячих юпитеров всегда наклонные и расположены достаточно близко к светилам. Ученые полагают, что это обусловлено эволюцией планетных систем, в которых они "обитают".

Считается, что возле самой звезды недостаточно материала для образования таких планет. Поэтому горячие юпитеры формируются во внешней части системы, а потом мигрируют к ее центру, например, вследствие "выбивания" их гравитационными силами других гигантских планет той же системы (в период, когда она еще нестабильна). Из-за этого воздействия орбиты горячих юпитеров становятся не только меньше, но и смещаются из первоначальной плоскости.

Чтобы доказать состоятельность такой теории "планетного разбрасывания", астрономам необходимо открыть системы, в которых отсутствуют горячие юпитеры, а гигантские планеты вращаются на большом расстоянии от родительской звезды. Орбиты их при этом должны лежать в одной плоскости.

Первооткрыватели первой плоской планетной системы (пока наделенной горячей юпитерами) также отмечают, что разработанная ими методика наблюдения за темными пятнами поможет найти больше звездных систем, похожих на Солнечную.

Добавим, что телескоп "Кеплер", запущенный на орбиту в 2009 году, позволил за несколько лет совершить настоящий прорыв в поиске экзопланет. С его помощью были обнаружены не только огромные горячие юпитеры и сверхземли, но и планеты размером меньше Земли.

Фото: vesti.ru

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