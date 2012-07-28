Поезд Херсон-Харьков "заминировали": всех пасажиров эвакуировали

{1-}Пассажиров поезда № 375 Херсон – Харьков эвакуировали из вагонов на железнодорожной станции в пгт Высокополье (Херсонская обл.) из-за сообщения о заминировании одного из вагонов.

Об этом сообщили пассажиры поезда, пишет "Интерфакс-Украина".

По данным пассажиров, поезд остановился на станции Высокополье, людей попросили покинуть последний вагон поезда и отойти. Позже по поезду прошел милиционер и попросил всех пассажиров выйти из поезда из-за информации о заминировании".

По состоянию на 21.25, 28 июля, пассажиры покинули поезд и ожидают дальнейших указаний.

Напомним, 13 июля, появилось сообщение о заминировании Киевского центрального железнодорожного вокзала. На территории вокзала работала оперативная группа спасателей для проверки информации о его заминировании. На момент проверки пассажиры были эвакуированы из здания. Вскоре информация о минировании железнодорожного вокзала не подтвердилась.

фото: 06242.com.ua

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