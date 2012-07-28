Лучший украинский дзюдоист вылетел в первый день Олимпиады

Обладатель полного комплекта медалей чемпионатов мира по дзюдо украинец Георгий Зантарая быстро завершил борьбу на олимпийском турнире в Лондоне.
В весовой категории до 60 кг киевлянин в своей первой схватке на стадии 1/16 финала уступил бронзовому призеру чемпионата мира-2009 итальянцу Элио Верде.
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Судьбу встречи решила оценка "юко" в пользу апеннинцев.
О причинах поражения титулованного киевлянина рассказал его личный тренер Виталий Дуброва.
"Сегодня Гео был спокойным, разминался - все было, как всегда, - говорит Виталий Дуброва. - В его действиях не было халатности или самонадеянности. Поскольку первых восемь номеров рейтинга, куда входит и Зантарая, разводят по разным подгруппам, я не хотел, чтобы он в первой схватке встретился с Верде, армянином Ованнес Давтян, британцем Эшли Макензи и голландцем Йероеном Муреном".
По словам тренера, на соревнованиях Зантарая и Верде никогда не пересекались. Когда наш дзюдоист выиграл чемпионат мира-2009, итальянец был бронзовым призером. Однако в рамках международных лагерей мерялись силами.
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Фото: noc-ukr.org
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