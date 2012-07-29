В США арестовали последователя денверского стрелка

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Американские полицейские задержали последователя Джеймса Холмса, который неделю назад застрелил 12 человек в кинотеатре Денвера (штат Колорадо) на премьере фильма о Бэтмене.

28-летний житель Мэриленда звонил своему шефу, и, называясь Джокером – главным злодеем в фильме про Бэтмена, – обещал взорвать офис, сообщает ТСН.

Дома у него нашли 25 ружей и пистолетов и несколько тысяч патронов.

Как ранее писал Главред, в ночь на 20 июля 24-летний Джеймс Холмс вошел в зал кинотеатра Century 16 Movie в городе Аврора американского штата Колорадо вскоре после начала премьеры нового фильма о Бэтмене "Темный Рыцарь: Возрождение легенды". Там мужчина распылил слезоточивый газ, а затем открыл огонь по зрителям. В результате погибли 12 человек. Еще 58 посетителей кинотеатра получили ранения, 11 из них находятся в критическом состоянии.

Первое предварительное заседание по делу Холмса, который обвиняется в убийстве первой степени, прошло в суде округа Арапахо 23 июля. Согласно законодательству Колорадо, обвиняемым по этой статье грозит минимальное наказание в виде пожизненного заключения, а максимальное - в виде смертной казни.

Мотивы совершенного Холмсом преступления до сих пор не ясны, а при задержании подозреваемый назвал себя кинозлодеем Джокером - заклятым врагом Бэтмена. При обыске в квартире подозреваемого полицейские обнаружили постер к фильму "Темный Рыцарь" и маску Бэтмена. Чтобы стать похожим на Джокера, незадолго до нападения на зрителей кинотеатра Холмс покрасил волосы в ярко-рыжий цвет.

По словам знакомых подозреваемого, никаких психических отклонений или склонности к насилию у него ранее не наблюдалось.

фото: CNN

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