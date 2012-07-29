В Украине стали больше рождаться и меньше умирать

29 июля 2012, 09:59

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За период с января по май 2012 года во всех регионах Украины возросла рождаемость и снизился уровень смертности.

Уровень рождаемости увеличился с 10,3 до 11,0 родившихся на 1 тыс. населения, сообщает Госстат Украины зафиксировал рост рождаемости

"За январь-май 2012 года в Украине родилось 208,3 тыс детей, что на 13,9 тыс больше чем за соответствующий период прошлого года", - указывается в сообщении Госстата.

"Рост рождаемости был зафиксирован во всех регионах страны. В Волынской, Закарпатской, Ровенской областях и Киеве уровень рождаемости превысил уровень смертности", - подчеркивается в сообщении.

В то же время, по данным ведомства, число умерших уменьшилось на 2,7 тыс человек, или с 15, 5 до 15,3 умерших на 1 тыс населения.

"Снижение уровня смертности населения зарегистрировано в 14 регионах. Наиболее сократилась смертность в Автономной Республике Крым, Запорожской области и Севастополе. Уменьшилась смертность детей до 1 года (с 8,8 до 8,7 умерших на 1 тыс родившихся живыми)", - отмечается в сообщении.

При этом, по данным Госстата, на протяжении января-мая-2012 зафиксирован миграционный прирост населения Украины, составивший 14,1 тыс человек (в январе-мае 2011 года - 7,0 тыс человек).

Возросла численность населения в городах Киеве и Севастополе, Закарпатской, Волынской, Киевской и Ровенской областях. "Абсолютный прирост населения в Киевской области и городе Севастополь за последние годы наблюдается впервые", - подчеркивает Госстат.

Как ранее писал Главред, только каждая 10-я украинская семья готова к рождению ребенка, а подавляющее большинство украинцев (81%) не планируют этого в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения населения Украины относительно изучения мнения о демографической ситуации в стране, проведенного в период с 22 марта по 1 апреля 2012 года компанией Research & Branding Group.

 В соответствии с данными опроса, еще 6% еще не определились. Только каждый десятый респондент (10%) заявил о планах рождения ребенка в ближайшее время.

Среди причин, по которым респонденты не соглашаются на рождение ребенка, более половины тех, кто не планирует рождения ребенка считают, что им уже поздно (54%), каждый пятый респондент (22%) заявил, что у него уже есть дети и их достаточно. Еще 14% считают, что сейчас не самые подходящие социальные условия для рождения ребенка, а 7% респондентов отметили, что им еще рано заводить детей.

фото: zarubezhom.info

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