Стартует второй день Олимпиады, на кону 14 комплектов наград

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Во второй день ХХХ Олимпиады в Лондоне, 29 июля, определятся победители и призеры Игр-2012 в 14 видах олимпийской программы.

Об этом информирует День со ссылкой на официальный сайт Олимпийских игр London2012.com.

В олимпийском тире женщины определят сильнейшую в пулевой стрельбе из пневматического пистолета (Украину представляет Елена Костевич).

Командное первенство разыграют женщины в стрельбе из лука (Екатерина Палеха, Лидия Сиченикова, Татьяна Дорохова). Дзюдоисты определят победителя в категории до 66 кг, где поборется Сергей Дребот, а дзюдоистки определят лучшую в категории до 52 кг. Один комплект медалей будет разыгран на трассе – велосипедистки проведут групповую шоссейную гонку (Елена Андрук).

Саблисты поспорят за медали в индивидуальном первенстве (Дмитрий Бойко), а тяжелоатлетки померяются силами в весовых категориях до 56 кг у мужчин и до 53 кг у женщин (Юлия Паратова).

В олимпийском бассейне пловцы 29 июля разыграют четыре комплекта медалей: 100 метров, баттерфляй (женщины), 100 метров, брасс (мужчины) 400 метров, вольный стиль (женщины) эстафета 4х100 метров, вольный стиль (мужчины). В женских синхронных прыжках с 3-метрового трамплина выступят Елена Федорова и Анна Письменская.

Как ранее писал Главред, всего до 12 августа спортсмены разыграют 302 комплекта олимпийских наград. В первый день Игр были разыграны 12 комплектов. По итогам дня в командном зачете лидирует сборная Китая.

фото: cit.ua

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