Начало рабочей недели будет жарким

{1-}

Область повышенного давления обусловит 30 июля жаркую погоду в большинстве областей Украины. В западных областях - активный атмосферный фронт.

В западных областях сильные ливни, грозы, град, шквалы 15-20 м/с. Температура ночью +16…+20 градусов, днем +26…+31, в Карпатах +22…+25. Ветер юго-восточный, юго-западный, северо-западный, 5-10 м/с, сообщает УкрГидрометцентр.

В северных областях без осадков. Температура ночью +14…+19 градусов, днем +30…+34. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

В центральных областях без осадков. Температура ночью +16…+19 градусов, днем +30…+34. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с.

В восточных областях без осадков. Температура ночью +15…+20, днем +27…+32 градуса. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных областях без осадков. Температура ночью +20…+24 градуса, днем +31…+36. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с.

В Киеве и области без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +30…+34. Ветер восточный, юго-восточный, 5-8 м/с.

Как ранее писал Главред, с 30 июля по 5 августа погода будет определяться областью повышенного давления.

Температура воздуха в среднем по стране составит +16…+24 ночью, а днем – жара +30…+38 градусов.

Область пониженного давления с атмосферным фронтом вызовет грозовые дожди на западе Украины, 31 июля в северных областях, а 1 августа – в восточных областях страны.

Новости по теме:

На Украину наступает жара

На всех пляжах Киева запретили купаться

Хлеборобы обещают Украине голодный год