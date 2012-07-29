Двух милиционеров задержали за махинации с наркотиками и шантаж

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Сотрудники СБУ задержали в Херсоне двух милиционеров, подозреваемых в торговле наркотиками, шантаже и вымогательстве.

По данным ведомства, у «оборотней в погонах» были сообщники, которые продавали или подбрасывали пакеты с марихуаной состоятельным молодым людям, сообщает ТСН.

«Задержанные правоохранители имели за плечами большой опыт оперативной работы. Понимали, что могут быть разоблачены спецслужбами. Поэтому использовали элементы конспирации. Во время разговоров по телефону слово "наркотики" не называли. Постоянно меняли номера телефонов», - рассказал исполняющий обязанности начальника спецподразделения СБУ в Херсонской области Евгений Мельник.

Как только «клиент» получал пакет, правоохранители задерживали его за хранение наркотиков. Чтобы замять конфликт, жертве предлагали откупиться за сумму от 1 до 3 тысяч долларов.

Злоумышленников задержали на месте преступления и отправили в СИЗО. За злоупотребление служебным положением и сбыт наркотиков их грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал Главред, 27 июля прокуратура г. Николаева, арестовала сотрудника милиции Андрея Фартушного, подозреваемого в избиении студента Сергея Конева. В отношении задержанного проводятся следственные действия. Позже будет принято решение об избрании ему меры пресечения.

Напомним, прокуратура Центрального района Николаева сначала возбудила одно, а затем еще два уголовных дела в отношении сотрудника Корабельного райотдела милиции города Александра Фартушного, подозреваемого в избиении студента в ночь на 15 июля в Николаеве.

В частности, 24 июля в рамках расследования уголовного дела по факту нанесения телесных повреждений средней тяжести студенту были возбуждены уголовные дела в отношении Фартушного по ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство) и ч.2 ст. 365 (превышение служебных полномочий).

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