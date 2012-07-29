На Олимпиаде произошел первый судейский скандал

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Чемпион Олимпиады-2008 в Пекине южнокорейский пловец Пак Тхэ Хван отспорил место в финале Олимпийских игр 2012 года в Лондоне на дистанции 400 метров вольным стилем.

Пак был дисквалифицирован за фальстарт в предварительном заплыве, но подал апелляцию, которая была удовлетворена. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на AFP.

Первоначально апелляция южнокорейца была отклонена судьей соревнований, но затем Международная федерация плавания (FINA) допустила Пака к участию в финальном заплыве.

Пак показал в предварительных заплывах четвертый результат (три минуты и 46,68 секунды). Включение корейца в число финалистов означает, что за медали не сможет побороться канадец Райан Кокрейн, попавший в финал с восьмым результатом.

Лучший результат в предварительных заплывах на 400 метров вольным стилем показал китаец Сунь Ян. Он проплыл дистанцию за три минуты и 45,07 секунды.

Как ранее писал Главред, в олимпийском бассейне пловцы 29 июля разыграют четыре комплекта медалей: 100 метров, баттерфляй (женщины), 100 метров, брасс (мужчины) 400 метров, вольный стиль (женщины) эстафета 4х100 метров, вольный стиль (мужчины).

фото: cit.ua

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