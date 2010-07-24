На Харьковщине двое парней подорвались на снаряде

Двое парней подорвались в лесу близ села Огурцово, что на Харьковщине, при разборке найденных в земле боеприпасов времен Великой Отечественной войны, сообщает УКРИНФОРМ со ссылкой на начальника районного управления МЧС Николая Воронкова. По его словам, парни хотели подзаработать: набрали металла - пять немецких 122-миллиметровых артснарядов - для сдачи в металлолом, на 200 гривен. Когда же начали отбивать от снарядов детонаторы, прогремел взрыв. 17-летний подросток погиб на месте, его 23-летний товарищ с осколочными ранениями бедра, груди и лица попал в реанимацию Харьковской больницы скорой помощи. Прибывшие на место события спасатели обнаружили, что снаряд дымился: внутри продолжал тлеть тол. По словам Воронкова, Волчанский район богат на опасные находки. В войну здесь проходила линия фронта. Мины и бомбы по сей день находят на полях и в огородах. С начала года взрывотехники собрали и обезвредили уже больше 60 снарядов. А вот подобных смертей волчанские спасатели за последние десять лет не припомнят.