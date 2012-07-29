Алкоголь на 25% снижает риск возникновения рака почек – ученые

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По мнению ученых, умеренное потребление алкоголя позитивно сказывается на состоянии здоровья. К примеру, понижается риск развития рака почек.

Анализ нескольких исследований доказал, что снижение составило примерно 25% у пьющих людей по сравнению с теми, кто вообще не пьет, пишет The Times of India.

Если сопоставлять показатели людей, которые больше всех потребляют спиртное, и тех, кто пьет меньше всех, то снижение риска будет 29% в пользу первой группы.

По словам специалистов, алкоголь производит одинаковый эффект и на мужчин, и на женщин. Также не играет важной роли тип алкогольного напитка. Позитивное влияние отчетливо заметно, если в день потребляется один дринк (алкогольная единица, эквивалентная 45 миллилитрам водки, 360 миллилитрам пива или 150 миллилитрам вина).

Как ранее писал Главред, ученые выяснили сексуальные тайны женщины по ее походке.

Как свидетельствуют результаты исследования ученых из университета Лувена, походка сексуально удовлетворенной женщины отличается плавностью, чувственностью, свободой и отсутствием вялости в мышцах.

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