Сегодня у Мирчи Луческу – день рождения

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Главный тренер донецкого футбольного клуба «Шахтер» Мирча Луческу 29 июля отмечает 67-летие

Мирча Луческу родился 29 июля 1945 года в Бухаресте.

Карьера футболиста. 1963 по 1982 год он играл как нападающий в румынских клубах «Динамо» (Бухарест), «Штиинта» (Бухарест), «Политехника» (Бухарест), «Корвинул» (Хунедоара).

В высшей лиге чемпионата Румынии провел 362 матча и забил 78 голов. Выступал за национальную сборную Румынии (74 игры, 9 голов).

Является шестикратным чемпионом Румынии, двукратным обладатель Кубка Румынии.

Лучший футболист Румынии 1969 года.

В еврокубках провел 15 матчей, забил три гола.

Карьера тренера. В 1979-1980 и в 1985-1990 гг. работал с румынскими клубами «Корвинул» и «Динамо». В 1981-1985 гг. тренировал сборную Румынии.

С 1990 по 1997 гг. тренировал итальянские клубы «Пиза», «Брешиа» и «Реджина». В 1997-1999 гг. – румынский «Рапид» (Бухарест).

В 1998-1999 гг. – итальянский «Интер». В 1999-2000 гг. – бухарестский «Рапид». С 2000 по 2004 гг. работает с турецкими «Галатасараем» и «Бешикташем».

В 2004-м подписал контракт с донецким клубом «Шахтер».

Под руководством Мирчи Луческу сборная Румынии вышла в финальную часть чемпионата Европы 1984 года.

В августе 2000 года привел «Галатасарай» к титулу обладателя Суперкубка Европы, вывел команду в четвертьфинал Лиги чемпионов 2000-2001 гг.

Четырехкратный чемпион Украины (2005, 2006, 2008, 2010 гг.).

16 июля 2009 года Мирча Луческу перенес инфаркт во время подготовки команды к новому сезону в Швейцарии. В сезоне-2009/2010 «Шахтер» под руководством румынского тренера выиграл четвертый чемпионский титул и Суперкубок Украины. В сезоне 2010/2011 «Шахтер» впервые в своей истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Награды и регалии. Орден «За заслуги» II степени (за победу в Кубке УЕФА). Почетный гражданин города Донецка.

фото: shahta.org

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