На острове среди Каневского моря «забыли» 100 человек

{1-}

Организаторы дискотеки 28 июля забыли забрать с острова, расположенного в 150 метрах от берега в пределах Канева, 100 человек, которых привезли туда отдохнуть.

Только около 8:00 29 июля МЧСники закончили эвакуацию перепуганных отдыхающих, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МЧС сообщение от терпящих бедствие поступило в территориальное управление МЧС в Черкасской области 29 июля в 4:10.

Как оказалось, в 23:00 28 июля на острове была организована дискотека (организаторы мероприятия устанавливаются). По неизвестным причинам организаторы не обеспечили транспортировку людей в обратном направлении, на берег в город, вследствие чего отдыхающие подняли панику, а некоторые пытались попасть на берег вплавь.

Служба гражданской защиты в Каневском районе совместно с КП "Каневская лодочная станция" в 4:30 на 3 лодках организовали перевозку людей на берег города.

«Во избежание травматизма и гибели людей с отдыхающими провели информативно-разъяснительную беседу с помощью громкоговорящего устройства. Пострадавших нет», – сообщает пресс-служба МЧС.

Как ранее писал Главред, 24 июля, в озере на киевской Оболони утонул 80-летний мужчина.

Как впоследствии стало известно, мужчина, пытаясь спастись от жары, нырнул в озеро. На большой глубине ему стало плохо, он начал захлебываться и звать на помощь. На крики о помощи отозвался юноша, который сразу же бросился спасать утопающего. Но, увы, было уже поздно – мужчина на глазах ушел на дно.

Спасатели нашли тело без признаков жизни на расстоянии пяти метров от берега на глубине пять метров. С помощью водолазно-спасательного оборудования погибшего подняли на поверхность, доставили на берег и передали службе «102».

фото: znamus.ru/page/kanev

Новости по теме:

Ураган в Каневе: в людей летели куски шифера и битое стекло

Наводнения в Украине: под угрозой Киев, Крым и Карпаты

В Киеве утонул мужчина: отдыхающие не стали его спасать