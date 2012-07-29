Еще один украинский дзюдоист выбыл из соревнований на Олимпиаде

{1-}

Украинский дзюдоист Сергей Дребот 29 июля прекратил борьбу за медали на Олимпийских играх в Лондоне.

В 1/32 финала (весовая категория до 66 кг) он проиграл корейцу Чо Юн Хо, сообщает Bigmir.net.

Как ранее писал Главред, 28 июля чемпион мира и Европы по дзюдо Георгий Зантарая также уступил в первой схватке итальянцу Элио Верде на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

Эксклюзивные материалы корреспондента Главреда в Лондоне читайте ЗДЕСЬ.

фото: НОК Украины

Новости по теме:

Лучший украинский дзюдоист вылетел в первый день Олимпиады

Олимпиада-2012. Итальянский «дракон» перечеркнул олимпийские надежды Зантараи

Виталий Дуброва: «Обещаю, что мы исправимся и еще обязательно выиграем»