Еще один украинский дзюдоист выбыл из соревнований на Олимпиаде

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Украинский дзюдоист Сергей Дребот 29 июля прекратил борьбу за медали на Олимпийских играх в Лондоне.
В 1/32 финала (весовая категория до 66 кг) он проиграл корейцу Чо Юн Хо, сообщает Bigmir.net.
Как ранее писал Главред, 28 июля чемпион мира и Европы по дзюдо Георгий Зантарая также уступил в первой схватке итальянцу Элио Верде на Олимпиаде-2012 в Лондоне.
Эксклюзивные материалы корреспондента Главреда в Лондоне читайте ЗДЕСЬ.
фото: НОК Украины
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