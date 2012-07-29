Украина завоевала первую медаль на Олимпиаде

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Украинка Елена Костевич завоевала первую медаль сборной на лондонской Олимпиаде.

В финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров она стала третьей, сообщает Интерфакс-Украина.

Победила китаянка Венйун Гуо, второй стала француженка Селин Гобервиль.

После десяти финальных выстрелов победила китаянка Венйун Гуо, наша Костевич и француженка Гобервилль показали одинаковый результат и продолжили борьбу за "серебро" в перестрелке. Решающий выстрел - француженка выбила 10,6, украинка - 9,7.

Напомним, Елена Костевич – чемпионка Олимпийских игр 2004 года.

Пулевая стрельба. Пневматический пистолет, 10 м. Финал:



1. Венйун Гуо (Китай) - 488.1

2. Селин Гобервилль (Франция) - 486.6

3. Елена Костевич (Украина) - 486.6

Как ранее писал Главред, украинский дзюдоист Сергей Дребот 29 июля прекратил борьбу за медали на Олимпийских играх в Лондоне. В 1/32 финала (весовая категория до 66 кг) он проиграл корейцу Чо Юн Хо.

Напомним, 29 июля, во второй день ХХХ Олимпиады в Лондоне, 29 июля, определяются победители и призеры Игр-2012 в 14 видах олимпийской программы.

фото: sportclub-isd.com

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